Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 2 ay önce trafo patlaması yüzünden okulun elektriği kesildi. Okula yeniden elektrik sağlayabilmek için yeni trafo alınması gerektiği ifade edilerek, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından trafo alımı için ihaleye çıkıldığı fakat trafonun henüz yerleştirilmediği öğrenildi.

Okulların açılmasıyla okulun su ihtiyacı da elektrikli su pompası ile sağlandığı için okulda su sıkıntısı da yaşandığı aktarıldı. Bu duruma tepki gösteren veliler, yetkililerin problemi bir an önce gidermesini talep etti.

Velilerden Osman Yetiş, "Okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçti ancak Sincik İmam Hatip Lisesi'nde ne elektrik var ne de su mevcut. Ağustos ayının başında okulun trafosu yanmış, okul idaresi tarafından gerekli yazışmalar yapılmış fakat sorun hâlâ çözülememiştir" dedi.