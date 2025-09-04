Okulda başarı formülü! Kahvaltı ve vitaminler zaferi

Okul çağındaki çocukların ve gençlerin akademik başarıları, uzun zamandır sadece ders çalışma alışkanlıkları veya öğretmen kalitesiyle ilişkilendiriliyordu. Ancak son bilimsel araştırmalar, sağlıklı beslenmenin öğrenme gücünü doğrudan artıran kritik bir faktör olduğunu gösterdi.

Dengeli bir diyetin, öğrencilerin dikkatini, hafızasını ve problem çözme yeteneklerini geliştirdiği, hatta okul devamsızlığını azaltarak genel performansı yükselttiği ortaya çıktı. Bu bulgular, ebeveynleri ve eğitimcileri harekete geçmeye çağırdı.

Uzmanlar, beslenme eksikliklerinin özellikle gelişmekte olan beyinler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Central Michigan Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve eğitim ekonomisi profesörü Sharon Kukla-Acevedo, Michigan eyaletindeki ücretsiz okul yemekleri programını inceleyen bir çalışmada, "Kronik açlık yaşayan öğrenciler, düşük notlar, test skorlarında başarısızlık ve mezuniyet oranlarında düşüş yaşıyor. Beyin, düşünmek için günlük kalorilerin yüzde 20'sini harcıyor; yetersiz beslenme ise odaklanmayı imkansız kılıyor" dedi.

Araştırma, Michigan'da gıda güvensizliği yaşayan 378.000 çocuğun, beslenme desteğiyle akademik performanslarının yüzde 30'a varan oranda iyileştiğini gösterdi.

Kukla-Acevedo, özellikle azınlık gruplarındaki çocukların uzun vadeli sağlık ve ekonomik faydalarından bahsederek, "Dengeli beslenme, sadece okul başarısını değil, ömür boyu kronik hastalık riskini de azaltıyor" diye ekledi.

Bilimsel literatür, bu bağlantıyı yıllardır destekledi. Emory Üniversitesi'nden ekonomist Dr. David Frisvold'un 2012 tarihli çalışması, okul kahvaltı programlarının bilişsel başarıyı artırdığını kanıtladı.

Araştırmaya göre, düzenli kahvaltı yapan öğrenciler, matematik ve okuma testlerinde ortalama 0.03-0.04 standart sapma daha yüksek skorlar elde ediyor. Bu, yüzde 4'lük bir percentile artışı anlamına geldi.

Benzer şekilde, Nutrition Reviews dergisinde yayınlanan bir inceleme, okul çağındaki çocuklarda demir, iyot ve çinko gibi mikro besinlerin bilişsel gelişimi desteklediğini belirtti.

Yazarlar Dr. Janet Bryan ve ekibi, "Beslenme yetersizliği, dopamin iletimini bozarak konsantrasyonu düşürüyor; tam tersi, omega-3 yağ asitleri hafızayı güçlendiriyor" dedi.

Üniversite düzeyinde de benzer sonuçlar var. Nutrients dergisinde yayımlanan sistematik bir derleme, 7 çalışmayı analiz ederek, düzenli kahvaltı ve meyve tüketiminin üniversite öğrencilerinin not ortalamasını (GPA) yükselttiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, "Günde en az iki düzenli öğün, diyet kalitesini artırarak akademik başarıyı destekliyor" diye not düştü.

ABD'de yapılan bir başka çalışma, okul yemeklerinin kalitesini artıran Healthy, Hunger-Free Kids Act'in (2010), öğrencilerin test skorlarını yüzde 4 oranında iyileştirdiğini gösterdi.

Brookings Enstitüsü'nden araştırmacılar, "Sağlıklı öğle yemekleri, sınıf içi davranışları düzeltiyor ve devamsızlığı azaltıyor" dedi.

Yabancı uzmanlar da bu konuda hemfikir. Cornell Üniversitesi'nden davranış ekonomisi profesörü Dr. David Just, çocuk beslenmesi merkezinde yürüttüğü araştırmalarda, "Dengeli diyet, öğrencilerin sınıfa daha hazır gelmesini sağlıyor. Malnütrisyon, davranış sorunlarını tetikliyor; protein, kompleks karbonhidrat ve lif içeren beslenme ise sınıf ortamını iyileştiriyor" açıklamasında bulundu.

Benzer bir görüş, UVA'daki araştırmacı Dr. Sibylle Kranz'dan geldi:

"Yüksek proteinli ve lifli kahvaltılar, okul öncesi çocukların diyet kalitesini artırıyor ve öğrenme sonuçlarını olumlu etkiliyor. Çocuklar yeni besinlere hızlı adapte oluyor."

Nepal'de yapılan bir quasi-deneysel çalışma, 226 ergen üzerinde 12 haftalık beslenme eğitimi uyguladı. BMC Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, müdahale grubundaki öğrencilerin beslenme bilgisi ve tutumlarında önemli iyileşmeler gözlendi; meyve-sebze tüketimi artarken, duygusal yeme alışkanlıkları azaldı.

Araştırmacılar, "Eğitim, diyet kalitesini yükselterek akademik performansı destekliyor" dedi. Etiyopya'da ise 2018'de yapılan bir çalışma, cüce büyüme (stunting) ve düşük kilolu çocukların akademik başarısının normal beslenenlere göre yüzde 50 daha düşük olduğunu buldu. Yazarlar, "Aylık gelir 1000 birr altında olan ailelerde beslenme yetersizliği, notları doğrudan etkiliyor" uyarısında bulunuyor.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda Programı (WFP) gibi kurumlar da bu verileri destekledi.

WFP'nin raporunda, okul yemeklerinin katılımı yüzde 14 artırdığı ve dropout oranlarını azalttığı belirtildi.

Güney Sudan ve Bangladeş'teki örnekler, beslenmenin bilişsel gelişimi hızlandırdığını kanıtladı.

Uzmanlar, kahvaltı atlamamayı, haftada en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketimini ve fast food'u sınırlamayı önerdi.

Kukla-Acevedo, "Ücretsiz okul yemekleri gibi politikalar, gıda güvensizliğini azaltarak eşitlik sağlıyor" dedi. ABD'de ve Avrupa'da artan okul bahçe programları, çocukların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesini sağladı.