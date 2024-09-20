Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü

Rize'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K. (14), yaşama tutunamadı.

Rize'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K. (14), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü

Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü

Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü

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