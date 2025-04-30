Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nde eğitim gördüğü lisede 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A. korkunç bir şekilde yere çakılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kocaeli Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'taki Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi 4. kattan düştü

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