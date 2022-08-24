Uzmanından ailelere kritik uyarı. Okulda kıyafet ve ayakkabı seçimine dikkat

İHA'nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, okulda kıyafet ve ayakkabı seçimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

“SANDALETLER VE SPOR AYAKKABILAR TERCİH EDİLEBİLİR”

Uzm. Dr. Çebi, okul çağı çocuklarında ayakkabıların sağlığı kadar biçiminin de önemli olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Sandaletler, spor ayakkabılar, tırmanma ayakkabıları gibi seçimler yapılabilir. Bu ayakkabıların esnek, iyi havalanan şekilde seçilerek amaca uygun kullanılması uygundur. Ayakkabı seçiminde taban da oldukça önemlidir. Numara olarak 0.5 ila 1 numara büyük ayakkabılar tercih edilebilir. Ayakkabının dar ve parmak uçlarının ayakkabı ucuyla mesafesi parmak şekil bozukluğu, tırnak batması gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bağcıklı ayakkabılar, bağı çözüldüğünde düşme tehlikesi yaratabilir. Ayakkabının giyilmesi ve çıkarılması gereken durumlarda ise kolaylık açısından cırt cırtlı ayakkabılar kullanım kolaylığı sağlayabilir”

“RAHAT VE VÜCUDA YAPIŞMAYAN KIYAFETLER GİYDİRİLMELİ”

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, okula giden çocukların yaklaşık 6-8 saati okulda geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Dolayısıyla rahat, vücuda yapışmayan, kolay hareket etmeyi sağlayan, hava alan pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Çocuklar hava değişimlerine karşı ince ve kat kat giydirilmeli; kalın, hava almayan tek kat kıyafetlerden sakınılmalıdır”