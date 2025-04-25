Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne izinsiz giren iki şüpheli, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, Tepecik Mahallesi’ndeki okulda dün yaşandı. Öğrenciler, M.C. (16) ve A.E.’nin (16) okul öğrencisi olmadığını fark ederek durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e bildirdi.

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Öğretmenin dışarı çıkmalarını istemesi üzerine şüphelilerle tartışma çıktı. M.C. ve A.E., öğretmeni darbedip okuldan kaçtı. İddiaya göre, M.C.’nin elinde bıçak vardı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğretmen, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından M.C. ve A.E. bugün adliyeye sevk edildi.

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M.C.’nin daha önce bu okulda okuduğu, ancak bir yıl sonra ayrıldığı ve beş ay önce aynı okulda bir kişiyi bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

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Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

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