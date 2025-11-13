Eğitim sendikaları ve uzmanlar, MESEM yani Mesleki Eğitim Merkezi’ne bir süredir karşı çıkıyordu. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu projesi, zorunlu eğitim diye bir kavramın olduğu ülkemizde çocukların 4 gün işte bir gün okulda olmasının önünü açıyor. Reşit olmayan çocuklar mesleki eğitim adı altında fiziken ve psikolojik olarak kendilerini savunamayacağı alanlarda çalışmak zorunda kalırken, yoksul aileler de ağızlarına çalınan “harçlık” balıyla bu duruma razı ediliyor. Eğitim uzmanlarının çağdışı bulduğu bu sistem dün gencecik bir canı daha aldı.

ASANSÖR KURULUMUNDA ÇALIŞTIRILIYORDU

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye'nin ilk MESEM projeli okulu olan Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Alperen Uygun, bir asansör firmasında çalıştırıldığı inşaatta yaşamını yitirdi.

Alperen Uygun, dün asansör kurulum çalışması yapılan bir inşaatta çalışırken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

BU YIL 78 ÇOCUK ‘İŞ’TE ÖLDÜ

Alperen Uygun'un cenazesinin, memleketi olan Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin paylaştığı verilere göre, 2025 yılı içinde şu ana kadar bilinen en az 78 çocuk işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Alperen Uygun da bu acı tabloda yerini aldı.