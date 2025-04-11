Okulda rahatsızlanan İrem hayatını kaybetti

Kocaeli Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi İrem Aslan, dün sınıftayken fenalaştı. İrem, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan, buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fakat, doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Aslan'ın menenjitten öldüğü belirtiliyor. Sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

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Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmadı. Okulun bahçesinin boş kalması ve bazı öğrencilerin ise maske takması dikkat çekti.

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İrem Aslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Sopalı Çiftliği Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.