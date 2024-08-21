Okulda silahlı saldırı! 3 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okulda silahlı saldırı! 3 ölü

Bosna Hersek'te okuldaki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Okulun temizlik görevlisinin okul müdürünü, İngilizce öğretmenini ve okulun sekreterini öldürdüğü ifade edildi.

Bosna Hersek'in kuzeybatısında yer alan Sanski Most şehrinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıda, aralarında okul müdürünün de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti.

Una-Sana kantonuna bağlı Sanski Most'taki lisede, yerel saatle 10.15'te silah sesleri duyuldu.

Okulun temizlik görevlisi, elindeki otomatik tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda okul müdürü, İngilizce öğretmeni ve sekreteri öldürdü.

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Ardından intihar girişiminde bulunan saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaz tatili dolayısıyla okulda öğrenci bulunmadığı bildirildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemedi, ancak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırganın Mehmed Vukalic adında bir temizlik görevlisi olduğu, daha önce açığa alındığı ve saldırıda hedef aldığı kişilerin, açığa alınma kararını veren komisyonun üyeleri olduğu öne sürüldü.

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