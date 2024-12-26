İstanbul Fatih’teki Vedide Baha Pars Ortaokulu’nun, giriş çıkışlarına turnike yapıldı. Okulun istediği ücretleri verenler 3 ayrı turnikeden geçerken, vermeyenler ise tek turnikeden geçmek için soğuk havada sırada bekletildi. Okulun turnikeler için velilerden toplamaya çalıştığı para ile turnikelerin kurulmasının ortalama maliyeti arasındaki farkın 750 bin TL'ye yakın olması ise yapılan hesaplarla ortaya çıktı. Konu sosyal medyada yayılınca okul bilgilendirme uygulamayı sonlandırdı ve velilere de tepki çekecek bir bilgilendirme mesajı attı.

İşte İstanbul Fatih’teki Vedide Baha Pars Ortaokulu’nun skandal uygulamasının detayları...

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; güvenlik ve velilere devamsızlık bilgilendirmesi amacıyla yapılan uygulama için öğrenci başına da 1000’er TL para istendi. Ancak 1.100 mevcutlu okuldaki uygulamanın ilk gününde öğrenciler, soğuk havada kuyrukta bekletildi. Ayrıca para veren öğrenciler 3 ayrı turnikeden okula girip çıkabilirken para vermeyen öğrencilerin ise bir turnikeye yönlendirilmesi nedeniyle de uzun kuyruklar oluştu.

Uygulamaya tepki gösteren veliler, kartı olanların 'VIP geçiş' gibi 3 turnikeden geçtiğini kartı olmayanların soğuk havada sırayı beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

DÖRT TURNİKE 250 BİN TL

Başta özel okullar, kurslar olmak üzere birçok eğitim kurumunda turnike kuruluyor. Son yıllarda isteyen devlet okulları da velilerden para toplayarak sistem kuruyor.

Güvenlik şirketlerinden 1000 öğrenci mevcudu olan bir okul için 4 turnikeli bir sistem için fiyat teklifi alan Kadüker şunları yazdı:

"Ortalama fiyat olarak 250 bin TL artı KDV. Bu ücrete 4 turnike, 1000 öğrenci kartının da dahil olduğu söylendi. Ayrıca İstanbul, Sakarya gibi farklı illerdeki okullarda da turnike kurulumu için öğrenci başına 500 TL ile 1000 TL arasında ücretler toplandığıyla ilgili şikayetler var."

HESAPLAMAYA GÖRE 1 MİLYON YÜZ BİN TL TOPLANILACAKTI

1.100 mevcutlu okulda kişi başı toplanan 1000 TL'ler toplamda 1 milyon yüz bin TL'lik bir rakama ulaşacaktı fakat okulun toplayacağı paraya karşılık Kadüker'in piyasa araştırması sonucu ortalama fiyatın 250 bin TL artı KDV olduğu ortaya çıktı.

Böylece okulun turnikeler için toplamayı talep ettiği para ile ortalama turnikelerin kurulması arasındaki fiyat farkının 750 bin TL'nin üzerinde olduğu Kadüker'in araştırması sonucu tespit edilmiş oldu.

TURNİKELER KALDIRILDI

Kuyruk görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. MEB yetkililerinden aldığımız bilgiye göre okul müdürlüğü velilerden gelen talep üzerine öğrenci girişini düzenlemek ve isteyen velilere devamsızlık için bilgi mesajı göndermek amacıyla okul bahçesinin giriş kısmında turnike kart uygulaması yaptı. Ancak ilk gün öğrencilerin okul girişindeki düzensiz kullanımından kaynaklanan yığılma ve bazı velilerden gelen talepler dikkate alınarak turnike kart uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

VELİLERİN YÜZDE 70'İ DESTEKLEMİŞTİ

Okul müdürü konuyla ilgili görüş vermek istemezken bazı veliler ise devamsızlık takibi ve güvenlik açısından olumlu olduğunu belirterek uygulamayı destekledi. Okul yetkililerinin verdiği bilgiye göre de uygulama için velilerin yüzde 70’inin onayı alınmıştı. Okuldaki 1 turnike serbest geçiş için açılırken ayrıca isteyenlere kapıdan geçiş imkânı da sağlanmıştı.

OKULDAN VELİLERE MESAJ: İNSANOĞLUNA İYİLİK GERÇEKTEN YARAMAZ

Okul tarafından velilere gönderilen bilgilendirme mesajlarında ise şu ifadelere yer verildi:

"1000 TL çok büyük bir rakam asla değil. Ayrıca bu sistem bir ilk değil. En izbe ilçelerdeki okullarda bile var. Kart almak zorunlu değildi. İsteyen aldı, isteyen serbest geçişi kullandı. Normalde çocuklar sırayla çıkış yapacaktı. İlk gün bütün öğretmenler çocukları erken bıraktığı için yığılma oldu. Maalesef, şu an turnikeler sökülüyor. Herkesin ücreti iade olacak. İnsanoğluna iyilik gerçekten yaramaz."

PSİKOLOGLAR UYGULAMAYI 'ÖTEKİLEŞTİRİCİ' BULDU

Psikologlar ise uygulamanın ayrıştırıcı ve ötekileştirici olduğu görüşünde...

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, Milliyet’e şunları söyledi: