Okulda vahşet! zilden rahatsız oldu müdürün boğazını kesti

Kaynak: İHA
Okulda vahşet! zilden rahatsız oldu müdürün boğazını kesti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki şahıs, okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün boğazını kesti.

Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti.

BOĞAZINI KESTİ

Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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