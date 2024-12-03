Okulda zincirleme istismar skandalı! 13 yaşındaki kız öğrenci yaşadığı kabusu anlattı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan AB., 2023’te 13 yaşındayken bir ortaokulun 7’nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde çok sayıda erkek öğrencinin taciz ve istismarına uğradığını ailesine anlattı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, anne P.B., duyduklarından hemen sonra polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciyi şikayetçi oldu.

Kız çocuğunun kaydı hemen anne ve babası tarafından başka bir okula aldırılırken, psikolojik tedavi de almaya başladı. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"OLAYLARI GÖRENLER BANA YARDIM ETMEDİLER”

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde 3 kez ifade verdi. A.B. verdiği ifadelerde bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine dokunarak zorla öptüklerini belirtti. “Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler” diyen kız öğrenci, yaşadığı tacizi görüp müdahale etmeyen arkadaşlarının isimlerini de tek tek açıkladı.

İsmini verdiği erkek öğrencilerin kendisini zorla tuvalete götürerek kendisine dokunduklarını, öptüklerini ifade eden A.B., kendisine zorla dokunan bazı erkeklerin tehditlerde bulunduğunu da söyledi.

A.B. ifadesinde, “Y., Y. ve K., beni kolumdan tutarak zorla okulun en üst katında bulunan kızlar tuvaletine götürüyorlardı. Y. ve K. beni sınıftan alarak bir şey yaparak götürmüşlerdi ancak ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Tuvalette başka öğrenciler de vardı ancak bir müddet sonra o kişiler çıktı. Beni tuvaletin içine zorla soktular. Günde en az 3 kere Y. bana bunu yaptı. Y. ve K. bana şiddet uygulayarak tehdit ederek kıyafetlerimi çıkarmam için zorladılar” diyerek önce Y. tarafından daha sonra aynı gün K. tarafından ne şekilde cinsel istismara uğradığını belirtti.

"MATEMATİK ÖĞRETMENİM OLAYI GÖRMÜŞ OLABİLİR"

M.’nin de kendisini zorla tuvalete götürdüğünü söyleyen kız öğrenci, görenlerin buna engel olmadığını belirterek, 8 öğrencinin daha kendisine aynı şeyi yaptığını anlattı.

A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği 3’üncü ifadesinde toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi. A.B. ifadesinin sonunda şunları söyledi: “Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. ‘Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz’ diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir.”

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede yaşları suç tarihinde 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu SSÇ’lerden K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası istendi.