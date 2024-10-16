Okuldaki büyük tehlike

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Beldesi'ndeki bir anaokulunun bahçesine yerleştirildiği ileri sürülen elektrik trafosu, veliler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Öğrencilerin güvenliği açısından son derece tehlikeli olarak değerlendirilen trafo, çevreye radyasyon yaydığı ve zaman zaman patlamalara neden olabileceği gerekçesiyle ailelerin tepkisini topladı.

Beldede lise bulunmadığı için öğrenciler, Mumcular Ateş Canbaz Anaokulu'nda eğitim alıyor. Ancak, okulun bahçesindeki trafo, çocuklar için potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Veliler, çocuklarını okula yolladıktan sonra akıllarının sürekli evlatlarında kaldığını, bu durumun yarattığı kaygının dayanılmaz hale geldiğini ifade ediyor.

Trafonun kaldırılması için belediyeye başvuran veliler, henüz olumlu bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Aileler, "Evlatlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden daha önemli. Olası bir kazada bunun sorumluluğunu hangi kurum üstlenecek?" diyerek endişelerini dile getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 tarihli bildirisinde, "Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo ve yüksek gerilim hatları gibi kaynakların acilen kaldırılması" gerektiği vurgulanıyor. Ancak, bu uyarılara rağmen trafonun okul bahçesinde kalması, velilerin tepkisini artırıyor.

Bu tehlikenin giderilmesi için yetkililerin acil önlemler alması gerekiyor. Aksi takdirde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ciddi bir risk altında kalmaya devam edecek.