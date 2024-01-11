Okuldan evine dönen 13 yaşındaki küçük kız araç çarpması sonucu öldü

Kaynak: İHA
Okuldan evine dönen 13 yaşındaki küçük kız araç çarpması sonucu öldü
Bursa'da okul sonrası sonra evine gittiği sırada cip çarpan 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Bayan cip sürücüsü ise tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Ü.U. idaresindeki 34 YZ plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki Beyza Nur Gecü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Beyza Nur Gecü ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Beyza Nur'a ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede önce beyin kanaması ardından kalbi duran Beyza Nur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Kaza sonrası gözaltına alınan cip sürücüsü Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Beyza Nur Gecü'nün okula gidip gelmek için her gün servis kullandığı ancak kazanın yaşandığı gün arkadaşlarıyla vakit geçirmek annesinden izin aldığı ve sonrasında eve giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Gecü gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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