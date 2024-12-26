Okuldan kızını almak için gelen baba, aracında ölü bulundu

Aracın yanına kadar gelen kız, babasını aracın içinde hareketsiz görünce hemen 112 acil servisi aradı.

Yedek parça işi yapan Hikmet Gencal, sözleştikleri üzere kızını okul çıkışında almak üzere aracıyla üniversite kampüsüne geldi. Bir süre sonra, kızı aracın yanına geldi ancak babasını aracın içinde hareketsiz durduğunu gördü. . Durumu hemen çevresine bildiren genç kadın, olay yerine polis ve 112 sağlık ekiplerini çağırdı.

POLİS ARACININ CAMINI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Gencal’ın aracının arka kelebek camını kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede, Hikmet Gencal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI, GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ

Gencal’ın cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ambulansla morga kaldırıldı. Öte yandan, Hikmet Gencal’ın okulun önüne geliş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polisin soruşturması devam ediyor.