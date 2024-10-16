Okullar 1.5 gün tatil edilecek! MEB tarih vererek açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu.

81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim 1923'te Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan millî bayramın ismi olarak ifade edilir. 1925 yılında çıkarılan yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanan günde resmi olarak kurumlarda tatil yapılır.