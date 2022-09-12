Okullar açıldı. İstanbul'da trafik yüzde 58'e çıktı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ders zilinin çalması ile birlikte19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. İstanbul’da da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula gitmek isteyen öğrenciler toplu taşıma araçlarına akın etti. Trafikte okul servislerinin de hareketlilik oluşturduğu görüldü.

E-5 KARAYOLUNDAKİ YOĞUNLUK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kesişim noktalarından biri olan E-5 Cevizlibağ mevkiinde de trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. İşe gitmek için yollarda olan vatandaşların ve okullarına giden öğrencilerin metrobüs ve tramvayı kullandığı görüldü.