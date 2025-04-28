Okullar depremde hasar aldı mı? İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, “Okullarımız depremde herhangi bir hasar görmedi. İstanbul’un en güvenli yapıları arasında okullarımız yer alıyor. Okullarımız, evlerimizden daha güvenli” dedi.

Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması! Uzmanlar ikiye ayrılmıştı...

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında gerçekleşti. Sarsıntının ardından kentte panik yaşanırken, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı; bazıları geceyi parklarda, bahçelerde ya da araçlarında geçirdi. Çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği İstanbul’da, anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında perşembe ve cuma günleri olmak üzere iki gün eğitime ara verildi. Bugün kent genelindeki eğitim kurumlarında dersler yeniden başladı. Tüm resmi ve özel okullarda, ilk dersin afetler sırasında alınacak önlemler ve doğru davranışlar konusunda eğitime ayrılması kararı alındı.

Vali Gül, afet eğitimi öncesinde Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek afet farkındalığı konusunda bilgilendirme yaptı. Gül, “Deprem toplanma alanları dinamik bir süreçtir, diğer konular gibi. İstanbul’da yaklaşık 5 bin 500 deprem toplanma alanı bulunuyor. Asıl önemli olan, deprem anında okullarımızın ve iş yerlerimizin dayanıklı olması” şeklinde konuştu.