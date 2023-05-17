Okullar ne zaman kapanacak? 2023 yaz tatili ne zaman?

Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılmasıyla öğrenci ve veliler okulların ne zaman kapanacağını ve 2023 yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? 2023 yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan iş takvimi sonrasında okulların ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 yaz tatili ne zaman?

Havaların ısınmasıyla öğrenci ve veliler tarafından okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatili başlangıcı merak edilmeye başlandı. Öğrenciler 2023 MEB eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023/2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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