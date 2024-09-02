Okullar öğrencileriyle birlikte satışa çıktı. İnternete ilan verdiler

Yeni eğitim-öğretim dönemi okul öncesi eğitim ve birinci sınıflar için başladı. Diğer sınıflar için ise okullar önümüzdeki hafta başlayacak. Özel okullar, yaz döneminde yaptığı zamlarla velileri isyan ettirdi. Fiyatlara yapılan zamlar ve bazı özel okulların kalitesiz eğitim vermesi velileri alternatif yollara itti. Bu durum bazı özel okulların kapanmasına ya da satılmasına neden oldu.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre bazı özel okullar internetten satışa çıkarıldı. İnternet sitelerindeki ilanlarda okullarda kaç öğrencinin olduğu yönünde ayrıntılar bile yer alıyor.

Ankara Çankaya’da bulunan Ümitköy Mahallesi’nde bulunan okula ilişkin ise detaylar daha dikkat çekici. İlanda şu ifadeler kullanıldı: "1500 metrekare kapalı alan, 1000 metrekare bahçe alanı. 200 öğrenci kapasiteli.

İlkokul olması halinde 250 öğrenci kapasitesi vardır. Okul faal durumdadır. Kirası uygundur. Devri sorunsuzdur.”

Çankaya’da bulunan bir başka okulla ilgili ilanda ise şunlar denildi: “​Hazır donanımlı ve öğrencili özel okul. Okulumuz hali hazırda eğitim-öğretim faaliyetine devam etmekte olup işletmesi-ruhsatları devredilecektir. Eğitim-öğretim devam ettiğinden temel özel bilgiler yüz yüze verilecektir.”

Yine Ankara Keçiören’de bulunan bir özel okula ilişkin ise şu bilgiler verildi: “Okulumuz faaliyetine devam etmektedir. Yeni sezon öğrenci kayıtları devam etmektedir. 234 Öğrenci kapasiteli. Ortaokul ve fen Lisesi ruhsatlı. Asansör ve yangın merdiveni mevcuttur.”

Okullar dışında rehabilitasyon merkezleri ve kurslar da benzer durumda. Beylikdüzü’nde bulunan rehabilitasyon merkezi bunlardan birisi. Bu merkez için verilen ilanda şöyle denildi: “Devren kiralık rehabilitasyon merkezi. İstanbul Avrupa yakasında. Kurumun kontenjanı 900. Kirası 50 bin TL. Yedi programlı. 450 faturalı öğrencisi var, özel öğrenci de var.”

Sivas Merkez’de bulunan bir kurs için verilen ilanda ise “İki yıllık milli eğitime bağlı resmi kurs. Şu an aktif olarak 80’e yakın öğrencisi var. Dört tane derslik bulunmakta. Ayrıca idari oda öğretmenler odası bölümleri de mevcut. Farklı zamanlarda hafta içi ve hafta sonu olarak 200 öğrenciye kadar kapasitesi var” ifadeleri kullanıldı.