Artan grip vakaları nedeniyle yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, okullar Pazartesi tatil mi? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı tatil mi?

5 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yarıyıl tatili 22 Ocak tarihinde başlayan yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi okulların açılmasıyla son bulması bekleniyordu. Havaların soğumasıyla artan grip vakaları gerekçe gösterilerek sosyal medyada 5 Şubat Pazartesi okulların tatil olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 5 Şubat Pazartesi okulların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." açıklamasında bulundu.

Yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi ders zilinin çalmasıyla son bulacak.