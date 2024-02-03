Okullar Pazartesi tatil mi? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı tatil mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Okullar Pazartesi tatil mi? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı tatil mi?
Sosyal medyada 22 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilinin uzatıldığı iddialarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrilmişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 5 Şubat Pazartesi okulların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, okullar Pazartesi tatil mi? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı tatil mi?

Artan grip vakaları nedeniyle yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, okullar Pazartesi tatil mi? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı tatil mi?

5 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yarıyıl tatili 22 Ocak tarihinde başlayan yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi okulların açılmasıyla son bulması bekleniyordu. Havaların soğumasıyla artan grip vakaları gerekçe gösterilerek sosyal medyada 5 Şubat Pazartesi okulların tatil olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 5 Şubat Pazartesi okulların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." açıklamasında bulundu.

Yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi ders zilinin çalmasıyla son bulacak.

Son Haberler
Kopuk 2. bölüm ne zaman? Kopuk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kopuk 2. bölüm ne zaman? Kopuk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kaşla göz arasında 5 bin liralık tencereyi çaldılar Yerel Haberler
Kaşla göz arasında 5 bin liralık tencereyi çaldılar
İTO Başkanı Avdagiç’den TCMB Başkanı’na tebrik mesajı Ekonomi
İTO Başkanı Avdagiç’den TCMB Başkanı’na tebrik mesajı
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması. Seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı Spor
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması. Seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden 100 kişi CHP’ye geçti Siyaset
İYİ Parti'den istifa eden 100 kişi CHP’ye geçti
İktidarın gözde müteahhidi çekilme kararı aldı Ekonomi
İktidarın gözde müteahhidi çekilme kararı aldı
Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi için malzemeler neler?