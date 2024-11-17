Okullar yarın açılıyor: Ara tatil sona erdi

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren ara tatil, yarın sona eriyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrenciler ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim yılı takvimine göre, tatil dönemi bugün itibarıyla tamamlanırken, öğrenciler eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek.

DOKUZ GÜNLÜK TATİL BİTTİ: DERS ZİLİ ÇALIYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 11 Kasım’da başlayan ara tatilin ardından yarın okula geri dönüyor. Ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürdü.

MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yılın ilk ara tatili 11 Kasım’da başladı ve 17 Kasım’da sona eriyor. Öğrenciler, tatilin ardından tekrar eğitim öğretime başlıyor.

YILIN İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılında ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Yılın ikinci tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek.

YARIYIL TATİLİ VE YAZ TATİLİ

Bu yıl yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yaz tatili ise 2024-2025 eğitim yılının sona ermesinin ardından, 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.