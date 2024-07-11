Okullarda akıllı telefon yasaklandı

İtalya’da Eğitim Bakanı Valditara, gelecek dönem ilköğretimde okuyan öğrencilerin ortaokula geçene kadar cep telefonlarını eğitim dahil herhangi bir amaçla kullanılmasını yasakladı.

“ORTAOKUL SEVİYESİNE KADAR CEP TELEFONUYLA İYİ BİR EĞİTİM YAPILAMAZ”

Bakan Valditara, bir konferansta gerçekleştirdiği konuşmada, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelgeye imza attığını, çünkü kendisinin ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inandığını söyledi.

Açıklanan yasağın Tablet ya da bilgisayarları kapsamadığını belirten Valditara, fakat bu cihazların da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılması gerektiğini söyledi.

Valditara, bu yasağın öğretmenlere otorite kazandıracağını ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesinde önemli bir adım olacağını ifade etti.

“TEKNOLOJİ OKULLARDA YANLIŞ KULLANILIYOR”

Valditara, okullarda özellikle idari işler için yapay zeka tabanlı yardımcı programların bazı okullarda pilot projelerle deneneceğini de açıkladı.

İtalya Aile Birliği Hareketi (Moige) Direktörü Antonio Affinita da Eğitim Bakanı Valditara'nın kararını hakkında konuştu. Affinita, bu yasağın okullarda doğru dijitalleşmenin yönetilmesinde doğru atılmış bir adım olduğunu, bu girişimden memnun olduklarını, çünkü okullarda teknolojinin yanlış kullanımına bir düzen getirdiğini ifade etti.

Affinita, “Bugün okullar, geniş bir teknoloji ağına sahip, ancak bu teknolojiyi sorumlulukla kullanmak ve velileri de sürece dahil etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.