Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kurslarının okullarda öğrencilere tanıtımına başlandı.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu ve Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Tanıtımlarda öğrencilere "Geleneksel Türk Okçuluğu" ve önemi hakkında bilgi verildi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geleneksel Türk okçuluğu kursumuz açık ve yoğun talep görüyor. Bu nedenle okulları okçuluk antrenörümüz Hakan Kuruca ile birlikte ziyaret ederek tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın hem görsel olarak hem de bilgilerle donatılması bizi çok mutlu ediyor. İlginin artması sevindirici bir durum" dedi.

Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Okullarda "Geleneksel Türk Okçuluğu" tanıtımı

Son Haberler
28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor
28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor
Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Jandarma 70 saatlik görüntüyle saldırganların izini bulundu! Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü
Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü
Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...
Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...
Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray
Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray