Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

KAYNAK: AA
1/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 1

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

2/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 2

Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

3/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 3

Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

4/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 4

Bakanlık, okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla okula uyum rehberi hazırladı.

5/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 5

Rehberde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneği yer aldı.

6/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 6

İlkokul 1'inci sınıflara yönelik rehberde, uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği hazırlandı.

7/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 7

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

8/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 8

Ayrıca bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.

9/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 9

Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler düzenlenecek.

10/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 10

ORTAOKULLARA YÖNELİK REHBERLİK UYGULAMALARI 11-15 EYLÜL'DE

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

11/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 11

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapıla

12/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 12
13/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 13
14/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 14
15/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 15
16/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 16
17/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 17
18/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 18
19/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 19
20/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 20
21/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 21
22/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 22
23/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 23
24/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 24
25/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 25
26/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 26
27/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 27
28/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 28
29/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 29
30/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 30
31/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 31
32/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 32
33/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 33
34/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 34
35/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 35
36/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 36
37/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 37
38/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 38
39/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 39
40/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 40
41/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 41
42/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 42
43/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 43
44/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 44
45/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 45
46/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 46
47/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 47
48/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 48
49/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 49
50/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 50
51/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 51
52/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 52
53/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 53
54/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 54
55/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 55
56/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 56
57/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 57
58/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 58
59/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 59
60/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 60
61/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 61
62/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 62
63/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 63
64/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 64
65/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 65
66/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 66
67/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 67
68/68
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı 68
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın!
Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın!
Maskeler geri dönüyor! Tarih verildi: Mutasyona uğradı
Maskeler geri dönüyor! Tarih verildi: Mutasyona uğradı
AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi
AFAD'ın uyardığı Samsun’da sel felaketi. Sağanak şehri bu hale getirdi
300 milyon kişi işsiz kalacak. İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
300 milyon kişi işsiz kalacak. İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı
Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı
Gümüşhanedeki sihirli tabelayı yapanın kim olduğu belli oldu
Gümüşhanedeki sihirli tabelayı yapanın kim olduğu belli oldu