Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak? MEB takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1. dönem ara tatil takvimi belli oldu.

Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açılmıştı. Milyonlarca öğrenci ise ara tatile gün sayıyor.

MEB takvimine göre, okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde olacak. Öğrenciler 9 gün tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü bitiyor.

KASIM ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

Kasım ara tatiline 29 Ekim'den 11 Kasım’a kadar 13 gün kaldı. 2024 yılı için ara tatile 14 gün kaldı.

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İŞTE MEB TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim şöyle:

Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025