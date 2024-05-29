Okullarda ölümcül oyun. Yeni akım ortaya çıktı. Sosyal medya akılalmaz görüntülerle çalkalanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okullarda ölümcül oyun. Yeni akım ortaya çıktı. Sosyal medya akılalmaz görüntülerle çalkalanıyor

İstanbul'da ortaya çıkan ölümcül oyun olarak bilinen boğaz sıkma, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul'da bir okulda yaşanan ve ortaokul öğrencileri tarafından oynanan tehlikeli bir oyun, büyük endişelere neden oldu. Bu oyun, sadece boğaz sıkma eylemine dayanıyor ve çocukların bu oyunu oynarken çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Videoda, boğazı sıkılan bir çocuğun nefes alamayıp bayıldığı ve bu durumun izleyenlerin yüreğini ağzına getirdiği görülüyor. Bu sarsıcı görüntüler, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

Özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan tehlikeli trendlere katılan gençler, bu sefer 'boğaz sıkma' oyununa ilgi gösterdi.

Gençler, bu tehlikeli oyunu oynarken o anları videoya aldılar. Oyun sonucunda boğazı sıkılan çocuk, acil tıbbi yardım gerektirecek duruma geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir ortaokulda kaydedildiği söylenen görüntülerde, çocukların boğaz sıkma oyununu oynadıkları görülüyor.

Sınıfta bir çocuk, diğerinin boğazını arkadan sarılıp nefessiz kalana kadar sıktı. Boğazı sıkılan çocuk, kısa süre sonra nefes alamayarak yere düştü.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, boğazı sıkılan çocuğun son anda yapılan müdahale ile kurtarıldığı ifade edildi.

Oyunun amacı ise şaşkınlığa neden oldu.

Oyuna göre, boğazı sıkılan çocuk nefessiz kaldığında masaya eliyle vuruyor ve boğazını sıkan çocuk da onu serbest bırakıyor.

Bu tehlikeli oyunun ciddi sonuçları olabileceği ve kesinlikle oynanmaması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

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