Okullarda serbest kıyafet tarih oluyor

Kaynak: AA
Okullarda serbest kıyafet tarih oluyor

Okullarda serbest kıyafet uygulaması 2025-26 eğitim öğretim yılından itibaren sona erecek ve forma uygulamasına geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda yeniden forma (okul giysisi) uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Bildiriye göre, MEB'in serbest kıyafet sistemini sonlandırma kararı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) telefonla arayan ve dilekçe veren veliler, karardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şükranlarını iletti.

Bu doğrultuda, okul giysileri ekonomik, yalın, pratik, kolay bulunabilir ve pedagojik ilkelerle uyumlu olacak, velilere ekonomik yük getirecek özel giyim aldırılamayacak. Sağlık durumu sebebiyle özel giyinme ihtiyacı olan öğrenciler bu koşullara uygun kıyafet giyebilecek.

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