Okullarda ücretsiz yemek 2026'ya ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda ücretsiz yemek 2026'ya ertelendi

Okullarda ücretsiz yemek 2026'ya ertelendi

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 14 Eylül 2023'te öğrencilere verilmesi gereken ücretsiz yemek uygulaması 14 Eylül 2026'ya ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 milyon öğrencinin faydalanması için çalışmalara başladığı ücretsiz yemek uygulaması 3 yıl daha ötelendi.

2020 yılında "2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere de ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak." denilmişti.

Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını söylemişti.

Özer, "Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisini yaptık. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız." demişti.

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Söz konusu ücretsiz yemeklerle ilgili örnek liste hazırlanmıştı.

Liste şu şekildeydi:

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