Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu

2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okula dönüş süreci, okul servislerinin trafikte yoğunluk yaratmasına sebep oldu.
Bu nedenle, iş gününün sabah trafiği ile birleşince, şehir genelinde trafik akışını yavaşlattı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözlendi.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu’nda Edirne yönüne doğru trafik Sultanbeyli'den başlayarak, Ataşehir ve Üsküdar bağlantılarıyla birlikte yeniden yoğunlaştı.
AVRASYA TÜNELİ VE D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK
Avrasya Tüneli’nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde araç kuyrukları Göztepe’ye kadar uzandı. D-100 Karayolu üzerinde ise Maltepe, Küçükyalı ve Bostancı yönlerinde trafikte duraklamalar meydana geldi.
Samandıra-Kartal bağlantı yolundaki gişe çalışmaları da iki yönlü trafik yoğunluğuna sebep oldu, ancak Sahil Yolu ve D-100'ün Ankara yönünde trafik daha akıcı ilerledi.
Avrupa Yakası'nda, D-100 Karayolu’nun Haliç Köprüsü’nün Ankara yönünde yoğunluk yaşanırken, Edirnekapı’dan başlayan trafik Halıcıoğlu’na kadar uzandı. Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu’ya kadar trafik ağır ilerledi.
Buna karşılık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Ankara yönünde trafik daha akıcıydı. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt-Başakşehir ve Bayrampaşa-Kağıthane arasında her iki yönde de araçlar ağır seyir etti.