Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu

Buna karşılık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Ankara yönünde trafik daha akıcıydı. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt-Başakşehir ve Bayrampaşa-Kağıthane arasında her iki yönde de araçlar ağır seyir etti.