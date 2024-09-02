Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu

Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 1

2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okula dönüş süreci, okul servislerinin trafikte yoğunluk yaratmasına sebep oldu.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 2

Bu nedenle, iş gününün sabah trafiği ile birleşince, şehir genelinde trafik akışını yavaşlattı.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 3

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözlendi.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 4

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu’nda Edirne yönüne doğru trafik Sultanbeyli'den başlayarak, Ataşehir ve Üsküdar bağlantılarıyla birlikte yeniden yoğunlaştı.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 5

AVRASYA TÜNELİ VE D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK

Avrasya Tüneli’nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde araç kuyrukları Göztepe’ye kadar uzandı. D-100 Karayolu üzerinde ise Maltepe, Küçükyalı ve Bostancı yönlerinde trafikte duraklamalar meydana geldi.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 6

Samandıra-Kartal bağlantı yolundaki gişe çalışmaları da iki yönlü trafik yoğunluğuna sebep oldu, ancak Sahil Yolu ve D-100'ün Ankara yönünde trafik daha akıcı ilerledi.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 7

Avrupa Yakası'nda, D-100 Karayolu’nun Haliç Köprüsü’nün Ankara yönünde yoğunluk yaşanırken, Edirnekapı’dan başlayan trafik Halıcıoğlu’na kadar uzandı. Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu’ya kadar trafik ağır ilerledi.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 8

Buna karşılık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Ankara yönünde trafik daha akıcıydı. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt-Başakşehir ve Bayrampaşa-Kağıthane arasında her iki yönde de araçlar ağır seyir etti.

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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 9
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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 10
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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 11
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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 12
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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 13
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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu 14
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