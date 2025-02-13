Okullarda yangın tatbikatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okullarda yangın tatbikatı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan yangın olaylarının ardından okullarda yangın eğitimleri vermeye başladı. Okullarda, yangın anında yapılması gerekenden, güvenli tahliyeye kadar her şey uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce Belediyesi, toplumsal farkındalık çalışmaları çerçevesinde her yaştan vatandaşın bilinçlendirilmesine katkı sağlıyor. İtfaiye Müdürlüğü, bu doğrultuda kurum ve kuruluşlara yangın ile ilgili eğitimler verirken, eğitimlerini genişleterek okullara yayma geleneğini de sürdürüyor.

Müdürlük, son olarak Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın eğitimi gerçekleştirdi. Öğrencileri ve öğretmenleri yangın durumuna karşı bilinçlendirmek ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimde, yangın anında neler yapılması gerektiği konularında bilgi verildi.

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Yangına müdahale ekipmanlarının da tanıtıldığı eğitimde, yangından korunma yöntemleri, itfaiyenin önemi ve görevleri anlatıldı.

Okullarda yangın tatbikatı

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