Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, tv100’de katıldığı Özel Röportaj programında 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, "Bunu tartışalım istedik. Herhangi bir formül, herhangi bir önerge bakanlığımızdan kamuoyu ile paylaşılmadı. Alacağımız kararlarla bir mağduriyet olmaması bizim ana prensibimiz. Şu anda eğitim öğretim çağında olan gençlerimiz asla endişe etmesinler onları mağdur edecek bir şeyi asla yapmayız" dedi.

"BUNU TARTIŞALIM İSTEDİK"

Yusuf Tekin açıklamasının tamamında şunları söyledi,

“12 yıl zorunlu olarak okuyacak çocuklar ve 18- 19 yaşından önce üniversiteye gidemeyecekler. Bu türler bizi rahatsız eden tablolar söz konusu. Beceri gerektiren nitelikli, aranan eleman olarak tanımladığımız alanlarda, beceri gerektiren sektörlerde yaşanan sıkıntılar var. Herkes akademik okullara gidip yükseköğretime devam etmek istiyor. İllere gittiğimizde Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, iş dünyası başta olmak üzere birçok kişi bize bundan bahsediyorlar. Bu ve buna benzer eleştiri bize gelince uluslararası göstergelere baktık ve yeniden düzenlenebilir dedik. Bunu tartışalım istedik. Herhangi bir formül, herhangi bir önerge bakanlığımızdan kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu konuyu tartışalım dedik ve bu konuyu tuhaf bir şekilde kamuoyunun gündeminde farklı bir gündeme çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Çıktı ve hiç nasıl o yorumu yaptı anlayamadığım şekilde başka yorumlara çekti konuyu. Alacağımız kararlarla bir mağduriyet olmaması bizim ana prensibimiz. Şu anda eğitim öğretim çağında olan gençlerimiz asla endişe etmesinler onları mağdur edecek bir şeyi asla yapmayız, bugüne kadar da yapmadık. Bütün kararlarımız bu mağduriyetleri yapmadan sorunu çözebilecek formüllerle yürümek.”

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tekin, "Son KPPS sınavı artı mülakatla 15 bin öğretmen arkadaşımızın atama süreci, mülakatı bitti. İtirazlar tamamlanacak. 24 Kasım itibariyle arkadaşlarımızın atamalarını yapmış olacağız. Sonrasında Akademi Giriş Sınavı dediğimiz AGS sınava giren arkadaşlarımızın branş dağılımı var. O atamaya göre de Aralık ayı içerisinde de oradaki branş dağılımını yapacağız" dedi.