Okullardaki kayıt ücreti ile ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken açıklama: Ulaşsınlar gereğini yapalım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın okulundaki çocuklara psikososyal destek sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soruya Tekin, Narin’in okuluna 12 kişilik bir uzman heyetinin gönderildiğini belirtti. Uzmanların, Narin’in arkadaşları, öğretmenleri ve diğer ebeveynlerle rehabilitasyon sürecini yürüttüğünü söyleyen Tekin, "Tekrar başsağlığı diliyorum. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatının bir an önce başlaması gerekiyor" dedi.

"KAYIT ÜCRETİ ALINMASI VEYA ZORLA ÜCRET TALEP EDİLMESİ..."

Okullarda kayıt ücreti alınıp alınmadığına yönelik iddiaları yanıtlayan Tekin, "Kayıt ücreti alınması veya zorla ücret talep edilmesi gibi ifadeler öğretmen ve idarecilerimizi zan altında bırakacak ciddiyette ithamlardır. Bu ifadeler doğru değil. Okul idarecilerimize karşı itibar sarsıcı bir söylem olarak değerlendiriyorum. Bu yıl okullar açılmadan önce 43 maddelik bir genelge gönderdik. Velilerden ücret alınmaması gerektiğini ve alınan ücretlerle ilgili işlem yapılacağını belirttik. Eğer bu konuda şikayeti olan varsa Bakanlığımıza başvursunlar, gerekli işlemleri yapalım" dedi.

Mülakatlara dair bir soruya ise Tekin, mülakatlarda hakkı ihlal edilen kişilerin dava açabileceğini vurguladı. Mülakat sürecinin revize edildiğini, adayların kod numaralarıyla değerlendirilip, kimliklerinin gizli tutulduğunu ifade eden Tekin, "Sınav döneminde hiçbir isim bize gelmedi ve biz de komisyonlarda isim paylaşmadık" şeklinde konuştu.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öğretmen atamalarıyla ilgili mülakat sürecinin ardından mevzuat değişikliğine gittiklerini belirten Tekin, mülakat notunun yüzde 50 olarak tanımlandığını, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Danıştay’ın kararına göre uygulamanın değişebileceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatları revize ettiklerini belirten Tekin, Türkiye'nin adalet ve hak arayışı konusundaki tarihsel mirasını vurguladı. Gazze'de yaşanan ölümleri anarak, eğitim müfredatında da bu konuyla ilgili hassasiyet gösterdiklerini açıkladı.

CEMAATLERLE PROTOKOL İDDİALARINA YANIT VERDİ

Cemaatlerle protokol iddialarına değinen Tekin, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve sadece tüzel kişilik kazanan yapılarla protokol imzaladıklarını söyledi. Bütçeden hiçbir sivil toplum örgütüne para aktarılmadığını belirtti.

Müfredat değişiklikleri hakkında bilgi veren Tekin, eğitimde bilgi yüklemesinin azaltıldığını ve müfredatın yüzde 35 oranında hafifletildiğini, uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini belirtti. Eğitimde daha fazla beceri ve öğrenci katılımını ön planda tuttuklarını ifade etti.

ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM ÜCRETLERİNİN STABİL HALE GELDİĞİNİ BELİRTTİ

Fransız okullarıyla ilgili duruşlarını açıklayan Tekin, Türkiye’nin iç hukukuna uygun eğitim yapan herkesin hakkını koruyacağını, hukuka saygı göstermeyenlerle ilgili gerekli adımları atacaklarını belirtti. Ayrıca, memuriyetten öğretmenliğe geçiş gibi bir çalışmanın olmadığını, özel okullarda eğitim ücretlerinin stabil hale geldiğini söyledi.