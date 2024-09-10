Bir buçuk yıl oldu hala konteynerde ders görecekler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir buçuk yıl oldu hala konteynerde ders görecekler

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretime konteyner kentlerde başladı.

20 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Ülkenin dört bir yanında öğrenciler okullarının yoluna dönerken deprem bölgesinde hayat halen tam anlamı ile normale dönmedi.

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılına konteyner kentlerde başladı.

Karacasu konteyner kentte bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, eğitimlerini sürdürmek için sınıflarını doldurdu.

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Konteyner kentin Okul Müdürü Sadi Bağcı, yeni eğitim yılının başlaması sebebi ile yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. İlkokulda 410, ortaokulda ise 224 öğrenciyle eğitim hayatımıza başladık. Bu yıl bakanlığımızın hedef programı doğrultusunda 'Çanakkale'den Gazze'ye' temalı tüm kademelerimizde öğrencilerimizin kalplerine dokunduk" şeklinde konuştu.

Depremzede bir öğrencinin velisi olan Nimet Bağcı, yaşanan sıkıntılara rağmen eğitimin konteyner kentlerde sürdürülebilmesinin önemini vurguladı. Bağcı, "Çok mutluyuz, bir sıkıntımız yok, ihtiyaçlarımız gideriliyor. Oğlum birinci sınıfa başladı ve burada olduğumuzdan dolayı eğitimden geri kalmıyor çocuklarımız. Bu bizim için çok önemli" dedi.,

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