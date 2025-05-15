Okulların açılacağı tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim yılı çalışma takvimi belirlendi.Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge tüm illere gönderildi. Buna göre öğrenciler öğrenciler için ders zili 8 Eylül tarihinde çalacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül tarihinde başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.



BİRİNCİ SINIFLARA VE OKUL ÖNCESİNE UYUM EĞİTİMİ VERİLECEK



2025 2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için1 -5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri verilecek.



Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.



Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.