23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okulun çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Okulun çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Uşak’ta bir okulun çatısında onarım yapan inşaat ustası, yaklaşık 12 metreden düşerek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:34
Takip Et

Okulun çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Okulun çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti
+
Aa
-


Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesi Şehit Ali Demirağ Caddesi’nde bulunan bir okulun çatı onarım işinde çalışan Rafet Eraydın (55), çatıdaki kiremitleri değiştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Yaklaşık 12 metreden düşen Eraydın’ı fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan inşaat ustasını Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan usta, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
2
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
3
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
5
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
6
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.