Okulun çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti



Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesi Şehit Ali Demirağ Caddesi’nde bulunan bir okulun çatı onarım işinde çalışan Rafet Eraydın (55), çatıdaki kiremitleri değiştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Yaklaşık 12 metreden düşen Eraydın’ı fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan inşaat ustasını Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan usta, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.