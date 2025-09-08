Okulun ilk günü feci ölüm! Daha 8 yaşındaydı...

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları son bulmuyor. Kazanın yeni adresi Şanlıurfa oldu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Erseven Mahallesi'nde iddiaya göre, İbrahim Halil G.'nin kullandığı otomobil, aralarında öğrencilerin de olduğu durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Kazada ağır yaralı olarak hemen hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti. 3 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.