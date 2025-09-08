Okulun ilk günü feci ölüm! Daha 8 yaşındaydı...

Kaynak: İHA
Tarafik kazaları son bulmuyor. Şanlıurfa'da otomobil durağa daldı. 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Yaralılar var.

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları son bulmuyor. Kazanın yeni adresi Şanlıurfa oldu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Erseven Mahallesi'nde iddiaya göre, İbrahim Halil G.'nin kullandığı otomobil, aralarında öğrencilerin de olduğu durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Kazada ağır yaralı olarak hemen hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti. 3 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

aw533973-06.jpg
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.

