Okulun penceresinden düşen lise öğrencisinden kötü haber geldi

Olay, Orhangazi’de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulu tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim gören 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), okulun dördüncü katındaki sınıfın penceresinden yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4. kattan düşerek ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Ongun, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Acı haberi alan aile hastane bahçesinde çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, tüm müdahalelere rağmen Ongun'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.