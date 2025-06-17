Okulun son günlerin de yürek burkan görüntü! Müdür yardımcısı görüntülendi

Olay, dün Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 4 öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H. durdurdu.

Bir süre öğrencilerle yüksek sesle konuşan T.H., içlerinden birine "Oğlum de ki "Hocam bir sebebi var'" dedikten sonra tokat attı. O anlar, bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis, inceleme başlattı. Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, olayın araştırıldığını söyledi.