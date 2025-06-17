Okulun son günlerinde yürek burkan görüntü! Müdür yardımcısı görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Afyonkarahisar’daki bir okulda yaşanan olay, görenleri üzdü. Okulun kapanmasına sayılı günler kala yaşanan olay eğitimde şiddeti bir kez daha akıllara getirdi. Okul müdür yardımcısı T.H.’nin, izin almadan çıkmaya çalışan bir öğrenciye tokat attığı anlar, bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 4 öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H. durdurdu.

Bir süre öğrencilerle yüksek sesle konuşan T.H., içlerinden birine "Oğlum de ki "Hocam bir sebebi var'" dedikten sonra tokat attı. O anlar, bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis, inceleme başlattı. Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, olayın araştırıldığını söyledi.

ilkokul-bahcesinde-mudur-yardimcisindan-769762-227364.jpg

ilkokul-bahcesinde-mudur-yardimcisindan-769763-227364.jpg

ilkokul-bahcesinde-mudur-yardimcisindan-769764-227364.jpg

Son Haberler
Çaykur Rizespor'un kamp programı netleşti
Çaykur Rizespor'un kamp programı netleşti
Emlakçıların ‘gizli manipülasyon’ tekniği ortaya çıktı!
Emlakçıların ‘gizli manipülasyon’ tekniği ortaya çıktı!
TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları belirlendi
TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları belirlendi
Milyonları ilgilendiriyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni zam sinyali...
Milyonları ilgilendiriyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni zam sinyali...
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı