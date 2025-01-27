OKX TR ile Hazine Avı başladı

Türkiye’nin önde gelen kripto varlık platformlarından OKX TR, kullanıcılarını 23-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Hazine Avı Kampanyası’na davet ediyor. Bu etkinlikte, görevleri tamamlayarak hazine sandıkları toplayan katılımcılar, MacBook Pro, iPhone 16, PlayStation 5 ve birbirinden değerli ödüllere ulaşma şansı elde ediyor. Kampanya, kullanıcıların platformla etkileşimlerini artırmayı ve kripto dünyasına eğlenceli bir giriş yapmalarını hedefliyor.

GÖREVLERİ TAMAMLA, HAZİNE SANDIĞINI TOPLA

Kampanyaya katılmak için OKX TR platformunda “Hemen Katıl” butonuna tıklamak ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik doğrulamasını tamamlamak yeterli. Katılımcılar, belirlenen görevleri tamamlayarak her bir görev için bir hazine sandığı kazanıyor. Ödüller, “ilk gelen alır” esasına göre sınırlı sayıda dağıtılıyor ve katılımcılara platformu daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

GÜVENLİ VE ETKİLEŞİMLİ BİR DENEYİM

OKX TR, kampanyanın yasal uyumluluğuna büyük önem veriyor. Bu etkinlik, herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da kazanç sağlama garantisi sunmamakla birlikte, kullanıcıların platformla etkileşimlerini artırmayı ve kripto dünyasını keşfetmelerini amaçlıyor.

Daha fazla bilgi için etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://tr.okx.com/en/campaigns/kripto-hazine-avi

Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir ve dijital varlıkların alınıp satılmasına yönelik teklif veya talep teşkil etmez.

OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.