OKX TR’den 2024 ilk yarısına dair piyasa değerlendirmesi

Küresel piyasalar, haziran ayının sona ermesiyle 2024’ün ilk yarısını resmen geride bıraktı. Makroekonomik gelişmelerin, başta ABD merkez bankası Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele yöntemlerinin ve faiz indirimi rotalarının, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen seçimlerin ve jeopolitik gerilimlerin damga vurduğu altı ayda kripto para birimleri de makro gelişmelerden etkilendi. Öte yandan, kripto para piyasaları kurumsal adaptasyonun arttığı, spot borsa yatırım fonları gibi yeni yatırım araçlarının onaylandığı, Bitcoin’in dört yılda bir gerçekleşen yarılanmayı yeniden deneyimlediği bir dönemden çıktı. Alım satım işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan OKX’in küresel vizyonunu Türkiye pazarına taşıyan OKX TR’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Yılın ilk yarısında hem sevinci hem endişeyi yaşadı”

2024’ün kripto para piyasaları için dijital varlıkların geleneksel piyasalardaki kabulünü destekleyen olaylarla başladığına dikkat çeken Mehmet Çamır, “Kripto gündemi 2024’ün ilk altı ayında da durulmadı. Dünyanın en değerli dijital varlığı Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydettiği bir dönem olan ilk yarı, yatırımcıya hem üzüntüyü hem sevinci yaşattı. Yarılanma etkinliği Bitcoin'e yönelik arz ve talebi doğrudan etkilerken Bitcoin fiyatına dayalı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması Wall Street’te kripto varlıklar için yeni bir alan açtı. Öte yandan ülkemiz, uzun süredir tartışılan kripto varlık yasasını kabul ederek regülasyon açısından öncü bir adım attı” dedi.

OKX TR kısa sürede favori borsa oldu, kullanıcı tabanını büyüttü

Şubat 2024’te Türkçe uygulamaları, Türkçe desteği ve 7/24 para yatırma çekme olanağıyla ürünlerini duyuran OKX TR’nin ilk yarıda hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını dile getiren OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “OKX her ay düzenli olarak yayımladığı Rezerv Kanıtı raporlarıyla güveni tesis etmeye; Web3, Ordinals ve Runes gibi yeniliklerde attığı adımlarla sektörde inovasyona liderlik yapmayı sürdürdü. OKX TR ise; bu küresel vizyonu yerel pazara başarıyla ulaştırmak için hem sahada hem de ekran başında elinden gelenin en iyisini yaptı. Ödül havuzlarıyla topluluğumuzu gerçekten önemsediğimizi vurguladık. Gerçekleştirdiğimiz fiziksel etkinliklerle Türkiye’de kalıcı olduğumuzu anlattık. Lansmanı takip eden günlerde App Store’un en çok indirilen kripto para borsaları arasına adımızı kalıcı olarak yazdırdık. Bir yandan kurumsal işbirlikleriyle geleneksel finansla temas kurarken bir yandan da regülasyon konusundaki yapıcı görüşlerimizle sürecin bir parçası olduk, hazırlıklarımızı tamamladık. Yılın ikinci yarısında da hizmet kalitemizi korumaya ve yükseltmeye, Türk kripto yatırımcılarını nitelikli projelerle buluşturmaya, Türkiye’nin dört bir yanında blok zinciri ve Web3 topluluğuyla bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

Memecoin’ler dalgalı piyasadan yararlandı

Bu dönemde Runes ve Ordinals gibi protokollerin Bitcoin’de inovasyonu yeniden canlanırken piyasanın genelindeki tematik performanslara bakıldığında ise dalgalı piyasaların kazananının memecoin'ler olduğunu görüldü. Memecoin'ler, yılın ilk yarısında %1.834 değer kazandı. En iyi performans gösteren temaları %214 getiriyle gerçek dünya varlıklarının blokzincirine taşınmasını öngören tokenizasyon odaklı projeler ve %72 getiriyle küresel teknolojideki trendden nasibini alan yapay zeka token’ları izledi. Öte yandan merkeziyetsiz fiziksel altyapı (DePIN) projeleri de %59’luk getiri gördü.

Kripto piyasalarının ilk 6 ay karnesi

Ocak 2024

OKX TR'nin değerlendirmesine göre Ocak 2024'ün en önemli olayı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerine verdiği onaydı. ABD’nin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ve müşterilerinin Bitcoin’i benimsemesine zemin hazırlayan ve Bitcoin’in erişilebilirliğini artıran spot Bitcoin ETF’ler ilk ayda “haberi sat” etkisiyle fiyatta büyük yukarı yönlü hareketler oluşturamadı.

Şubat 2024

Sakin geçen bir ocak ayının ardından Şubat 2024, Bitcoin’in Aralık 2020’den bu yana yaşadığı en iyi aydı. Spot Bitcoin ETF’ler, kripto para piyasalarındaki büyümenin en önemli etkeni oldu. Bitcoin’in şubat kazancı %43’ün üzerindeyken Ethereum %50’ye yakın değer kazandı.

Mart 2024

İlk çeyreğin son ayı kripto para piyasaları için coşkunun hakim olduğu bir aydı. Bitcoin mart ortasında 73 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Spot Bitcoin ETF’ler 5 milyar dolarlık net girişlerle büyümeyi yönlendirmeye devam etti. Öte yandan ABD’de halka açık MicroStrategy hazinesindeki Bitcoin miktarını artırarak kurumsal adaptasyonun da sinyallerini verdi.

Nisan 2024

Oldukça hareketli bir mart ayının ardından kripto para piyasaları nisanda sakinleşti. Bu durulmada ABD’de beklentilerin üzerinde gelen ve ekonominin yüksek faizlere rağmen güçlü olduğunu kanıtlayan ekonomik verilerin etkisi de büyüktü. Bir önceki ay tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydeden BTC nisanda 60 bin dolar seviyelerine çekildi, Ethereum ise 3 bin doların altına indi. Öte yandan Bitcoin, dört yılda bir gerçekleşen yarılanma etkinliğini 19 Nisan’da tamamladı ve Bitcoin madencilik ödülleri yarı yarıya azaldı.

Mayıs 2024

OKX TR tarafından yapılan değerlendirmeye göre mayıs, yılın ilk yarısında kripto para piyasalarına güç veren bir diğer önemli ay olarak öne çıktı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) beklenmedik, sürpriz bir adımla spot Ethereum ETF başvurularının ilk aşamasını onayladı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi kripto varlıkları emtia olarak tanıyan ve denetleme yetkisini büyük ölçüde ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (CFTC) veren yasayı onayladı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı gerekse de bu gelişmeler ABD’de kripto para regülasyonuna yönelik adımların hızlandığı ve özellikle kriptonun seçim sonuçlarına potansiyel etkisinin de öne çıkan adaylar tarafından dikkate alındığını vurguladı. BTC ayı 67 bin dolar üzerinde tamamlarken, ETH 3.700 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Haziran 2024

Japonya merkezli batık kripto para borsası Mt.Gox tarafından yapılan mağdurlara geri ödemelere başlanacağına dair açıklamalar, Almanya ve ABD hükümetlerinin satış sinyali veren merkezi borsa transferleri gibi gelişmeler, haziranın sonlarında piyasalardaki satış baskısını derinleştirdi. Öte yandan ayın son günlerinde spot Ethereum ETF onayının yaz sonuna kalmayacağına yönelik beklentiler arttı. Yatırımcılar temmuz ayı içinde spot Ethereum ETF onayı beklerken VanEck ve Ark 21 gibi şirketlerden Solana tabanlı ETF başvuruları geldi. Tüm bunlar yaşanırken ABD’de enflasyonun kalıcı düşüş için hareketlendiğini, artışın yavaşladığını ispatlayan ekonomik veriler açıklanmaya başladı. Bu da Fed’in 2024’te en az bir faiz indirimi yapacağı yönündeki umutları güçlendirdi. Türkiye’de kripto para yasası meclisten geçti.