OKX TR’den sermaye artırımı

Küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX’in Türkiye’de geçtiğimiz yıl faaliyete geçen şirketi OKX TR, yaklaşık 116.985.815 TL olan ödenmiş sermayesini 133.014.185 TL artışla 250 milyon TL’ye çıkardı. Sermaye artış bedelini tamamı şirketin tek pay sahibi olan OKX Global Holding Company Limited tarafından nakit olarak ödendi ve sermaye artırımı tescil edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, gerçekleştirilen sermaye artışının Türkiye pazarına duydukları inancın bir göstergesi olduğunu belirtti ve bu yatırımın OKX TR’nin finansal gücünü artırırken, kullanıcılarına yenilikçi hizmetler sunma konusundaki kararlılıklarını ise pekiştirdiğini ifade etti. Türkiye’nin dinamik kripto pazarındaki potansiyeline en üst düzeyde karşılık verebilmek için yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayan Çamır, güçlü teknolojik altyapı ile kullanıcılara en iyi hizmeti verme ve regülatif gelişmelere uyum sağlama öncelikleriyle sektörde lider bir konum elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.