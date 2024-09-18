OKX Web3 cüzdan yeniden tasarlandı

Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan küresel teknoloji şirketi OKX bugün, OKX Web3 Cüzdan ürününün yeniden tasarlandığını duyurdu. Yenilenen arayüz, milyonlarca kripto ve dijital koleksiyon için geliştirilmiş token keşfetme özelliği ve 100’den fazla blok zincirinin yanı sıra binlerce DeFi ürününe kolay erişim imkânı gibi önemli iyileştirmeler sayesinde OKX Web3 Cüzdan artık daha da iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bu önemli yükseltme ve sunulan yeni özellikler; OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique ile Formula 1 pilotu Lando Norris’in katıldığı Token2049 Singapur’da; teknoloji, motor sporları ve zincir üstü dünyaların kesiştiği alanların ve yenilikler ile yeni teknolojilerin benimsenmesinin öneminin tartışıldığı özel bir panelde duyuruldu.

Yenilenen OKX Web3 Cüzdan’ın öne çıkan özellikleri şöyle:

Yeniden Tasarlanan Arayüz: Varlık yönetimini, token swap işlemlerini ve tokenleri keşfetmeyi kolaylaştıran, kullanıcıların kapsamlı zincir üstü ekosisteme güvenli ve verimli bir şekilde adım atmalarını destekleyen yeni ve etkileyici bir sayfa düzeni sunuldu.

Geliştirilmiş Token Keşfetme Özelliği: OKX Web3 Cüzdan DEX platformuna her hafta yaklaşık 120.000 token eklenirken, Yeni Tokenler sayfasındaki özelleştirilebilir sıralama seçeneği sayesinde, cüzdan sahipleri artık Solana, Base, Tron ve BNB gibi ağlardaki popüler meme coinler de dâhil olmak üzere çok çeşitli kategorilerdeki bir milyondan fazla tokeni keşfedebilecekler.

Yenilenen Pazar Yeri: Bitcoin Ordinals de dâhil olmak üzere üç milyondan fazla dijital koleksiyonun kolayca keşfedilebilmesi ve satın alınabilmesi adına kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

Süper Hızlı DEX: Yaklaşık 50 milisaniyelik ortalama yanıt süresiyle 500’e yakın merkeziyetsiz borsadan fiyatları toplayabilen Web3 Cüzdan DEX platformunda teklif yanıt süreleri ve işlem hızları artık sektör standartlarını aşıyor.

İyileştirilmiş Gezinme: Kullanışlı kategorilendirme ve Keşfet ekranından üçüncü taraf DeFi protokol platformlarına kolay erişim özellikleri sayesinde genel kullanıcı deneyimi daha da iyileştirildi.

Yenilenen OKX Web3 Cüzdan; Bitcoin, Ethereum, Solana ve TON gibi büyük zincirler de dâhil olmak üzere 100’den fazla ağda iyileştirilmiş zincir üstü deneyime olanak tanıyan, varlıklar üzerinde tam kontrolü mümkün kılan, hepsi bir arada bir portal görevi görmektedir. Bir milyondan fazla token ve binlerce DeFi ürünü için gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri ise kullanıcı deneyimi iyileştirilirken şeffaflık ve güvenlikten de taviz verilmediğini gözler önüne sermektedir. Üstelik OKX Web3 Cüzdan’ın sağlam bir platform sağlama taahhüdüne bağlılığı, kısa süre önce, OKX Web3 Cüzdan’ı siber güvenlik alanında dünyanın en iyi zincir üstü cüzdanı olarak değerlendiren, önde gelen Web3 güvenlik firması CertiK tarafından da onaylandı.

OKX Web3 Cüzdan’a, 2024’ün başlangıcından bu yana 20 blok zinciri desteği eklendi. Ayrıca dünya çapında 91 milyon kullanıcının OKX uygulamasını indirmiş olması da kullanıcıların mobil cihazlarına uygun olarak geliştirilmiş, kullanımı kolay ve şık bir tasarımı tercih ettiklerini ortaya koymaktadır.