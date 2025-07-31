Okyanusun derinliklerinden geleceğin enerjisi

Dünya genelinde enerji talebi hızla artarken, teknoloji devleri çevre dostu çözümler arayışında.

Okyanus enerjisi, veri merkezlerinin devasa enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir ve çevre dostu bir alternatif olarak dikkat çekti.

Dalga, gel-git ve termal enerji gibi okyanus kaynaklarından elde edilen güç, hem karbon ayak izini azaltıyor hem de enerji verimliliğini artırdı.

Bilim insanları ve sektör uzmanları, bu yenilikçi yaklaşımın teknoloji dünyasında devrim yaratabileceğini belirtti.

OKYANUSUN GÜCÜ VERİ MERKEZLERİNE HAYAT VERİYOR

Okyanuslar, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’ini kaplıyor ve muazzam bir enerji potansiyeline sahip.

Bingöl Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, okyanus enerjisinin iki temel formda kullanılabileceğini vurguladı:

“Okyanuslar, güneşten gelen termal enerjiyi topluyor ve dalga ile gel-git hareketlerinden mekanik enerji üretiyor. Bu, veri merkezleri gibi yüksek enerji tüketen tesisler için ideal bir kaynak.”

Dinçer’e göre, okyanusların yüzeyindeki sıcak su ile derinlerdeki soğuk su arasındaki sıcaklık farkı, termal enerji üretiminde doğal bir avantaj sağladı.

Microsoft, bu alanda öncü adımlar atan şirketlerden biri. 2018’de İskoçya açıklarında başlattığı Project Natick, okyanus tabanına yerleştirilen su altı veri merkezlerini test etti.

Projenin lideri Dr. Spencer Fowers, “Okyanus suyu, veri merkezlerinin soğutma ihtiyacını doğal yollarla karşılıyor ve bu da enerji tüketimini ciddi oranda azaltıyor” dedi.

Proje, 864 sunucuyu 117 metre derinlikte barındıran bir kapsülle çalışırken, enerji ihtiyacını dalga ve gel-git enerjisinden karşıladı.

Microsoft’un verilerine göre, bu sistem geleneksel veri merkezlerine kıyasla yüzde 40 daha az enerji tüketiyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMASI

Uzmanlar, okyanus enerjisinin veri merkezleri için potansiyelini değerlendiriyor:

"Küresel enerji talebinin yüzde 1’i veri merkezlerinden geliyor ve bu oran her yıl artıyor. Okyanus enerjisi, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak hem çevresel hem de ekonomik faydalar sunuyor."

Ancak okyanus enerjisiyle çalışan veri merkezlerinin önünde bazı zorluklar da var.

Kaliforniya Üniversitesi’nden çevre bilimci Prof. Dr. Jessica Green, altyapı maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor:

"Okyanus enerjisi tesisleri kurmak, başlangıçta yüksek yatırım gerektiriyor. Ayrıca, deniz ekosistemine olası etkileri dikkatle izlenmeli."

Green, bu teknolojinin yaygınlaşması için hükümetlerin teşvik programları geliştirmesi gerektiğini savunuyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Nature Energy dergisinde yayımlanan bir çalışma, okyanus enerjisinin veri merkezleri için uygulanabilirliğini inceledi.

Araştırmaya göre, dalga enerjisi dönüştürücüleri (WEC) ve gel-git türbinleri, sabit ve güvenilir enerji sağlama kapasitesine sahip.

Çalışmanın başyazarı Dr. Michael Lewis, “Okyanus enerjisi, rüzgar ve güneş enerjisine kıyasla daha tutarlı bir enerji akışı sunuyor. Bu, veri merkezlerinin kesintisiz çalışması için kritik” dedi.

Araştırma, 2030’a kadar okyanus enerjisiyle çalışan veri merkezlerinin küresel enerji tüketiminde yüzde 10’luk bir azalma sağlayabileceğini öngördü.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC-UNESCO) da okyanus enerjisinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını vurguladı.

IOC’den Dr. Vladimir Ryabinin, “Okyanus bilimi, enerji üretiminde yenilikçi çözümler sunarak iklim değişikliğiyle mücadelede kilit bir rol oynuyor” dedi.

GELECEĞE BAKIŞ: YEŞİL TEKNOLOJİNİN YENİ SINIRI

Okyanus enerjisiyle çalışan veri merkezleri, teknoloji ve çevre arasında bir köprü kurudu.

Google ve Amazon gibi diğer teknoloji devleri de bu alana yatırım yapmayı planlıyor. Google’ın sürdürülebilirlik direktörü Kate Brandt, “Okyanus enerjisi, veri merkezlerimizi karbon nötr hale getirme hedefimize ulaşmada önemli bir adım” dedi.

Şirket, 2030’a kadar tüm veri merkezlerini yenilenebilir enerjiyle çalıştırmayı taahhüt ediyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin sadece veri merkezleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda kıyı kentlerinin enerji ihtiyacını karşılamada da kullanılabileceğini belirtti. Ancak, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için daha fazla araştırma ve uluslararası işbirliği gerekiyor.

Okyanusların gücü, teknoloji dünyasını dönüştürmeye hazır; şimdi sıra, bu potansiyeli hayata geçirmekte.