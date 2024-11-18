'Olacak O Kadar'ın 'Yusuf Yusuf Usta'sıydı! Pekcan Türkeş’in Levent Kırca itirafı şoke etti

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
'Olacak O Kadar'ın 'Yusuf Yusuf Usta'sıydı! Pekcan Türkeş’in Levent Kırca itirafı şoke etti

'Olacak O Kadar'da 'Yusuf Yusuf Usta' karakterine hayat veren Pekcan Türkeş, Levent Kırca ile ilgili ilk kez bir itirafta bulundu.

Bir döneme damga vuran unutulmaz programlardan 'Olacak O Kadar'da 'Yusuf Yusuf Usta' karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Pekcan Türkeş yıllar sonra bakın nerede çıktı. Levent Kırca ile ilgili söyledikleri ağızları açık bıraktı.

99.webp

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir döneme damga vuran unutulmaz programlardan 'Olacak O Kadar'da 'Yusuf Yusuf Usta' karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Pekcan Türkeş yıllar sonra ortaya çıktı.

ii.webp

SON HALİ GÜNDEM OLDU

HaberTürk'ten Aytekin Teker ile Helin Genç'in programına konuk olan Pekcan Türkeş son haliyle gündeme geldi.

Tiyatroya devam eden Pekcan Türkeş; "Üsküdar Koza Tiyatrosu'nda yeni oyuncular yetiştirip, çeşitli tiyatro oyunlarında rol alıp, sahne hayatımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMLERİ YOKLUK İÇİNDE GEÇTİ

Levent Kırca hakkında da konuşan Pekcan Türkeş "Levent çok kontrollü bir insandı aslında. Levent'in, Beykoz'da sadece bir evi vardı. Onu da oğlu Oğulcan'a almıştı zaten. Son dönemleri maalesef yokluk içinde geçti. Borçları vardı. Kirasını ödeyemediği zamanlar olmuştu" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi