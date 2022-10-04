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Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen eleştirilere karşı Almanya'da enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini savundu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 22:16
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Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor

Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor
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Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gerçekten de elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor. Biraz absürt bir şekilde yükselen fiyatların uluslararası alanda tekrar düşmesini sağlamak için hep birlikte çalışacağız" dedi.
 
Şu anki gaz fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Scholz, "Şu anda gaz fiyatları tekrar düşüyor ve daha da düşmesi gerekiyor. Çok yüksekler. Arz talep oranına bakacak olursanız bunun haklı bir gerekçesi olmadığını görürsünüz. Hala yapılması gereken önemli indirimler var ve bunları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 
"Rusya'dan ithalata bel bağlamak zorunda kalmayalım"
 
Avrupa'daki enerji altyapısının geliştirilmesini isteyen Alman Başbakan, "Böylece Avrupa'nın her köşesinden gaz ithal etme imkanına sahip olalım ve böylece Rusya'dan ithalata bel bağlamak zorunda kalmayalım." diye konuştu.
 
Enerji krizi karşısında AB'nin kredi programlarına ilişkin tartışmaya da değinen Scholz, COVID-19 krizinden kalan ve henüz kullanılmayan yeniden yapılandırma fonuna atıfta bulunarak "Büyük çoğunluğu henüz kullanılmamış ancak şu anda özellikle etkili olabilecek 750 milyar euroluk devasa bir programımız var. Birbirimizle somut konuları tartışırken bunu aklımızda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.
 
"Düzmece referandumlar bizim için geçersiz ve hükümsüzdür" 
 
Basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı konusundaki tutumunu bir kez daha eleştiren Şansölye Scholz, "Biz birlik içindeyiz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için kutsaldır. Düzmece referandumlar ve Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme girişimleri uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir değeri yoktur. Bizim için geçersiz ve hükümsüzdür" dedi.
 
Scholz, Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'yı desteklemeye ve Rusya yönetiminin yürüttüğü acımasız savaşa karşı Ukrayna savunmasına yardımcı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte da ülkesinin, Almanya ile Avrupa'da birlikte çok yakın çalıştıklarını belirterek "Avrupa'da, dayanışma içinde ve aynı zamanda görmek için yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

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