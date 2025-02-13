Olaf Scholz'un senatöre öyle bir laf etti ki Alman siyaseti ayaklandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Berlin Kültür Senatörü Joe Chialo'ya "Hofnarr" (saray soytarısı) demesi, büyük bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) partisinden siyasetçiler, Scholz'un bu sözlerini sert bir dille eleştirdi ve kendisinden özür dilemesini talep etti.

CDU'nun başkanlık adayı Friedrich Merz, Neubrandenburg'daki bir kampanya etkinliğinde, "Bu olay beni gerçekten şaşkın bıraktı. Saygı görmek isteyen bir liderin, herkese saygı göstermesi gerekir," dedi. CDU'nun önde gelen isimlerinden Jens Spahn ise Scholz'un açıklamalarını "tatsız ve saygıdan uzak" olarak niteledi ve Chialo'nun bu ifadelerle rencide edildiğini belirtti.

TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Olaya ilişkin ilk haberler, Focus dergisi Genel Yayın Yönetmeni Georg Meck tarafından yayınlandı. Habere göre, Scholz, Berlin Capital Club'da özel bir doğum günü davetinde Chialo'ya "Hofnarr" dedi. Bazı katılımcılar, bu sözlerin ağır bir hakaret olduğuna dikkat çekerken, Scholz'un aslında ironi yapmaya çalıştığını savunanlar da oldu.

Ayrıca, Scholz'un Chialo'yu "CDU içinde sadece bir feigenblatt (incir yaprağı)"olarak gördüğünü belirten iddialar da ortaya atıldı. Bazı CDU'lular bu açıklamayı "ırkçılık iması" olarak değerlendirdi. Scholz ise böyle bir niyetinin olmadığını ve Chialo'yu "CDU içinde önemli bir liberal ses" olarak gördüğünü belirtti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE HUKUKİ ADIMLAR

Hükümet kaynaklarına göre, Scholz ve Chialo olay sonrasında telefonla görüştü ancak bu görüşmenin detayları kamuoyuna açıklanmadı. CDU'lu Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, Scholz'un Chialo'dan resmen özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Scholz, kendisine yöneltilen rassizm eleştirilerine karşı "Bu iddialar tamamen absürd ve kasıtlı şekilde çarpıtılmıştır," dedi. Hukuki sürecin başlatılması için medya avukatı Christian Schertz'i görevlendirdiğini de ekledi. Schertz, "Başbakanımızın çarpıtılan açıklamalarına dayalı olarak kendisine yöneltilen ırkçılık ithamları hukuken kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Scholz'un bu olay nedeniyle özür dileyip dilemeyeceği henüz belli değil. Ancak Almanya'da "Hofnarr" ifadesi üzerine yapılan bu tartışma, uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.