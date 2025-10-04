Olağan siyasetin olumsuzluk hali

Asıl tartışma yaratması gereken konu CHP’nin TBMM’nin yeni yasama dönemine katılmaması olmalıydı. Lakin beklenmedik gelişmeler oldu. Aslında beklenmedik olma halini yaratan iktidarın kendisi oluşturdu. Yoksa beklenen gelişmelerdendi.

Olağan siyaset, anayasal düzen içinde, hukukun üstünlüğü ölçütlerine uygun, rekabetçi çok partili sistemin tam olarak çalıştırılmasıdır. Tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Ancak Türkiye’de demokrasi, doğarken de doğduktan sonrada hiç huzurlu olmadı. Bu sebeple başlangıçtaki kavga neredeyse bir buçuk asırdır sürüyor.

Bizim tarihimizde taht, demokrasi gelmeden önce hepten sertlik üzerine kurulmuştu. Padişahlar, iktidar uğruna öz kardeşlerinin kanına girmekteydiler. Öyle ki suçsuz günahsız beşikteki şehzade bebekler bile taht uğruna katledilmişti.

Bu sebeple, demokrasilerde iktidar, sakinleştirilip tabana yayılsa ve hukukla biçimlendirilse bile “Güç” bazen kabına sığmıyor. Buna bir de “İştah ve hırsla” olaylara yaklaşıp, o da “ideolojinin” tavizsiz sertliği ile birleşince, bir bakıyorsunuz, koca toplum birbirine düşman olmuş.

Koca toplum, Bizden ya da sizden olmaya zorlanmış.

Ortak vatan, ortak tarih, ortak değerler ve kültür bile bu keskinlikten zarar görüyor. Nitekim işte, devleti kuran ve kurtuluş savaşı veren Atatürk’e bile hakaret edecek derecede tarih bilincinden yoksun, olumsuz biçimlendirilmiş beyinler var. Bütün bunlar, siyasi kabul alanının tarihe bakışıyla yani ideolojik tarafgirlikle ilgili. Dolayısı ile demokrasi kültürü, olumsuz tarih bilinciyle kronik arızalar üzerinden hasarlı olarak gelişiyor. İşte bu ve benzeri daha pek çok nedenden dolayı, Türkiye’de siyasi bilinç, siyasi kabul, siyasi duruş ve siyasi davranışlar; özle, yani olması gerekenle uyumlu değil. Olması gereken hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine dayalı nitelikli bir demokrasidir.

Cumhur İttifakı, Erdoğan iktidarları süresince, bir dip dalgayla siyaseti güttü ve yönetmeğe devam ediyor. Bu dip dalga, alttan yürüyen, iktidarın gücünden beslenen ve yüzeye tarafgirlik, ayrımcılık, ötekileştirme olarak çıkan ötekileştirici siyasettir.

Mesela, insanlar okuyor, başarıyor, yüksek puanlar alıyor ancak, başarısına denk gelecek, hak ettiği kadrolara getirilmiyor. Yıllar süren bu tutum, nesilleri, eğitim başarısının, çalışkan olmanın işe yaramayacağına inandırıyor.

Böylece gençlerde gelecek umudu kayıp oluyor.

Dolayısı ile “kariyer yaparım yükselirim” diyemiyorsunuz. Kariyer yaparsınız, ama yükselip yükselmeyeceğiniz, iktidarın seçkinlerine, çıkar ortaklarına bağlı. Hukuka değil.

İşte bu ve benzer onlarca nedenden dolayı, uzun süren ve bir türlü değiştirilemeyen Erdoğan iktidarları, toplumun büyük çoğunluğunda huzursuzluklara neden oldu. Değişim beklentisi, süreç içinde kimi partilerin ve liderlerinin iktidara çalışmasıyla sonuçlanınca da özellikle milliyetçi kesimde derin hayal kırıklıklarına neden oldu.

Bunlara ilaveten dış politikada gelişen, mesela Ege’deki ada ve kayalıklardaki gibi Yunanistan’a verilen tavizler, madenlerin yabancılara satılması, limanların yine yabancı şirketlere kiralanması, F-35 yapımında ortak iken çıkarılmamız, dahası bu uçağın çoğu parçalarını yapıp satarken satamaz hale getirilmemiz, boşu boşuna F-400 krizi yaratıp, sonra da dediğini yapamayıp, depoda tutup zarar üstünü zarar etmemiz, bunun yanında Suriye’de ABD İsrail güdümünde PKK özerk alanlarının oluşmasına giden yolun açılması, Irakta Kürdistan kurdurulması vb. sebepler ister istemez iktidar ve ortaklarıyla aynı politikayı takip etmemizi, bu kararlarda ortak olmamızı engelliyor. Çünkü milli çıkarlarımızla bu siyasetin uyumsuz olduğunu düşünüyoruz.

Bütün bu açıklamalardan sonra, gelelim içinde sadece CHP’nin olmadığı mecliste verilen toplu fotoğrafa. Herkes, neredeyse her yazar ve yorumcu bunu konuşup yazıyor.

Bu fotoğrafa bakıp, kızmalı mıyız, sevinmeli miyiz?

Doğrusunu söylemek gerekirse olağan siyasi düzlemde olması gereken, içinde CHP’nin de olacağı, herkesin; tarafsız, hukukun üstünlüğüne titizlikle uyan, Türk milletini bir ve bütün geren, ayrımcılıktan nefret eden bir cumhurbaşkanının etrafında tüm siyasi partilerin birlik mesajı vermesidir. Bu belirtiğimiz olması gereken olağan siyasetin tablosudur. Tartışılan fotoğraf ise, olağan siyasetin değil, olmaması gereken siyasetin, olumsuz haline ilişkin siyasi partilerin duruşlarını gösteriyor.

Bu durumda fotoğrafta ne görüyoruz?

-İktidar-muhalefet her ikisinde de eylem-söylem tutarsızlığı.

-Seçmenin güvendirip, umutlandırıp tersini yapma.

-Özellikle muhalefetin dışlanmışlık psikolojisinin iktidar gücü karşısında “beni de kabul edin” deme zayıflığı.

-Toplamda, Türkiye siyasetinde önemli bir nitelik sorunu olduğu.

-Kim bilir, belki de gizli iktidar ortaklarını görüyoruz.

Kısaca, olağan siyasetin, kendisiyle çelişen olumsuzluk halini görmekteyiz.