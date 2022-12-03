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Motorine zam 

Motorinin litresine aralık ayının son 2 gününde toplam 1 lira 40 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa yükseldi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 07:12
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Olan yine vatandaşa oldu. Motorine zam 

Motorine zam 
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Benzin ve motorinde indimler ve bindirimler devam ediyor. Motorinin litresine kasım ayının  29'unda 82 kuruş, 30'un da ise 58 kuruş indirimcikler yapılmıştı. Bu indirimin toplamı 1 lira 40 kuruş olmuştu. 

Sürücüler indirimlerin sürmesini beklerken, bugün motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. 

1 lira 16 kuruşluk zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 65 kuruşa, Ankara'da 23 lira 80 kuruşa, İzmir'de ise 23.89 kuruşa yükseldi.

Zam yapılmayan benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 19 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 18 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 37 kuruşa, depolara dolduruluyor.

Zamlara isyan eden vatandaşlar "Asgari ücretliye yapılacak zam farkını devlet benzin ve motorinden çıkartmaya karar vermiş. Bir indirim bir bindirim haberlerinden kafayı yedik. Her salı günü kesin ya indirim ya bindirim haberi alıyoruz. Yolunacak kazdan beteriz" dediler.

Motorine yapılacak zam sonrası benzin ile arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 3 lira 48 kuruşa yükselecek. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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Adem
3.12.2022 07:27
Bunun nedeni müsrif olan insanlar ve devlet sektöründen kaynaklıdır çünkü Müslümanlık anlayışı bunlarda yok ALLAH korkusu ve insanlardan utanma duygusu kalmamış insanlardan kaynaklanıyor  
 
Yolcu
3.12.2022 07:20
Bir soluk alsaydık .Allah sizi bildiği gibi etsin .  
 
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